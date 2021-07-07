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اشتدت قوة العاصفة الاستوائية "إلسا" مساء أمس، لتصبح إعصارًا من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل فلوريدا؛ بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.
وقال المركز الوطني للأعاصير: إن الإعصار إلسا يتقدم بسرعة 22 كلم/ساعة مصحوبًا برياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة؛ مشيرًا إلى أنه إذا واصل الإعصار مساره الحالي فسيمر فوق الساحل الغربي لفلوريدا أو على مقربة منه بحلول ليل الثلاثاء أو صباح الأربعاء.
وكانت السلطات قد طلبت من السكان التأهب لمواجهة عواصف خطرة وانقطاع محتمل للتيار الكهربائي.
ويصل الإعصار "إلسا" إلى فلوريدا، بعد أقل من أسبوعين من الكارثة التي حلت ببلدة سيرفسايد الصغيرة الواقعة شمال مدينة ميامي؛ حيث انهار جزء من مبنى مُودِيًا بأرواح 32 شخصًا على الأقل؛ في حين لا يزال 113 آخرون في عداد المفقودين.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 08:28 AM
تتقدم بسرعة 22 كلم/ساعة مصحوبة برياح عاتيةالأرصاد الأمريكية: العاصفة إلسا تشتد وتصبح إعصارًا مع اقترابها من سواحل فلوريدا
اشتدت قوة العاصفة الاستوائية "إلسا" مساء أمس، لتصبح إعصارًا من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل فلوريدا؛ بحسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.
وقال المركز الوطني للأعاصير: إن الإعصار إلسا يتقدم بسرعة 22 كلم/ساعة مصحوبًا برياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة؛ مشيرًا إلى أنه إذا واصل الإعصار مساره الحالي فسيمر فوق الساحل الغربي لفلوريدا أو على مقربة منه بحلول ليل الثلاثاء أو صباح الأربعاء.
وكانت السلطات قد طلبت من السكان التأهب لمواجهة عواصف خطرة وانقطاع محتمل للتيار الكهربائي.
ويصل الإعصار "إلسا" إلى فلوريدا، بعد أقل من أسبوعين من الكارثة التي حلت ببلدة سيرفسايد الصغيرة الواقعة شمال مدينة ميامي؛ حيث انهار جزء من مبنى مُودِيًا بأرواح 32 شخصًا على الأقل؛ في حين لا يزال 113 آخرون في عداد المفقودين.
، الأرصاد الأمريكية: العاصفة إلسا تشتد وتصبح إعصارًا مع اقترابها من سواحل فلوريدا ،
المصدر : الخليج 365
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