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أمانة الرياض: نفّذنا 5 آلاف جولة إصحاح بيئي خلال 14 يوماً

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محمد بن مسعود - الدمام - رفعت 139480 طناً من النفايات من 18 يونيو حتى 1 يوليو

نفّذت أمانة منطقة الرياض 5 آلاف جولة إصحاح بيئي خلال 14 يوماً.

وقالت عبر حسابها في تويتر: حفاظاً على نظافة مدينتنا.. كل يوم نرفع 10 آلاف طن من النفايات، و5 آلاف جولة إصحاح بيئي نفّذناها خلال 14 يوماً شملت جميع أرجاء #الرياض.

وتابعت: بلغت كمية النفايات المرفوعة من 18 يوينو حتى 1 يوليو 139480 طناً، كما عالجنا 83 مستنقعاً.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 08:27 AM

رفعت 139480 طناً من النفايات من 18 يونيو حتى 1 يوليو

أمانة الرياض: نفّذنا 5 آلاف جولة إصحاح بيئي خلال 14 يوماً
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نفّذت أمانة منطقة الرياض 5 آلاف جولة إصحاح بيئي خلال 14 يوماً.

وقالت عبر حسابها في تويتر: حفاظاً على نظافة مدينتنا.. كل يوم نرفع 10 آلاف طن من النفايات، و5 آلاف جولة إصحاح بيئي نفّذناها خلال 14 يوماً شملت جميع أرجاء #الرياض.

وتابعت: بلغت كمية النفايات المرفوعة من 18 يوينو حتى 1 يوليو 139480 طناً، كما عالجنا 83 مستنقعاً.

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المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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