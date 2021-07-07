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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٩ مساءً.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 08:27 AM
الأرصاد تُصحَب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤيةحالة أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 9 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٩ مساءً.
، حالة أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 9 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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