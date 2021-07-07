شكرا لمتابعة خبر عن محلل مالي: كل يوم أقرب لتكامل العمليات بين "السعودية" و "أديل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رأى محللون أن سوق الطيران السعودي يتجه للتحالفات والاستحواذات في ظل إطلاق الإستراتيجية الوطنية.

وقال المحلل المالي محمد البصراوي:"إعتقادي أننا في كل يوم أقرب لتكامل العمليات فيما بين السعودية وأديل، مثلما حدث مع طيران الإمارات وفلاي دبي".

وأضاف البصراوي:"تكامل العمليات يهدف لزيادة شبكة الرحلات وإتاحة مزيدًا من الرحلات لكلا الشركتين".

يذكر أن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، صرح في وقت سابق بأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتعلقة بقطاع الطيران تتضمن مضاعفة حركة النقل الجوي ثلاث مرات.