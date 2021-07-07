شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. الطيار الغامدي يروي موقفًا طريفًا مع مراقب جوي مصري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، موقفًا طريفًا حدث مع مراقب جوي مصري في أحد مطارات جنوب مصر.

وقال الغامدي: "السالفة مضحكة شوية، كنت طاير إلى مصر، وقبل الهبوط التدريجي يجب الاتصال بالبرج، للاطلاع على الأحوال الجوية، كلمته وهو رد علي اهلا وسهلا، كيف حالك، وطلبت النشرة الجوية للمطار".

وأضاف: "قال لي: "تتعب نفسك ليه انا بطلع المدرج لحضرتك، أنا واللي معي فطسنا ضحك تخيل تطلع المدرج لـ 34 الف قدم".

وعلق الغامدي على المقطع قائلا:"كان يبغى يطلع المدرج لي على ارتفاع 34 الف قدم، ماهي هنا المشكلة، المشكلة عندي انا كيف انزل الركاب اذا طلع لي المدرج المصيبة كمان مافيه احد راح يستقبلهم".

واختتم الغامدي حديثه بأن أهل مصر أهل نكتة ومرح، قائلا:"يعني تروح مصر تنبسط".