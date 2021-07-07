5 طرق للإبلاغ بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت النيابة العامة تلقيها البلاغات كافة عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، مشيرة إلى 5 طرق للتبليغ وتشمل موقع النيابة العامة الإلكتروني، وخدمة معكم عبر منصة أبشر، والشكاوى الإلكترونية داخل السجن، والتقدم مباشرة لإبلاغ أقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة، والهاتف المباشر 0118400000.

وأشارت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن الإبلاغ مشافهة أو كتابة أو إلكترونيًّا وفقًا للقنوات المخصصة لذلك، وفي ضوء هذا ينتقل عضو النيابة العامة المختص فور علمه، ويُجري الموجب النظامي في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة العامة: «لكل مَن علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، أن يبلغ النيابة العامة».

وقالت «على عضو النيابة العامة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يُجري التحقيق، ويأمر عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، ويحرر محضرًا بذلك، يُرفع للجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك».