9 وفيات لمفقودي الصحراء

أبرق الكبريت
وعثرت فرق جمعية عون للبحث والإنقاذ أمس على المفقود عبدالرحمن الرشيدي 28 سنة متوفيا داخل سيارته في موقع بري بالقرب من مركز أبرق الكبريت التابع لمحافظة الخفجي (60 كم من الخفجى)
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية عون للبحث والإنقاذ ياسر الزيد أن الجمعية تلقت بلاغا مساء أمس عن مفقود يبلغ من العمر 28 سنة يستقل سيارة من نوع هايلكس غمارتين موديل 2010،
وكان آخر اتصال له مع ذويه الأحد يفيد بقرب نفاذ الوقود من مركبته وهو بالقرب من هجرة أبرق الكبريت، وتمت مباشرة الحالة بـ 13 عضوا بمركبات مجهزة وطائرة شراعية، وتم العثور على المفقود متوفيا واستلمت الجهات المسؤولة المهمة وتم مباشرة الجهات ذات العلاقة.
14 أحياء
وبلغ عدد المفقودين خلال ذي القعدة 23 مفقودا، توفي منهم 9، بينما عثر على 14 آخرين بصحة جيدة، بينما لم يستجد عن مفقود أي معلومات. وتوزع المفقودون على عدد من المناطق والمحافظات بالمملكة، إذ تصدرت منطقة حائل عدد المفقودين بـ8، بينما بلغ عدد المفقودين في الرياض ومحافظاتها 6، وسجلت القصيم 3 حالات، ومحافظة جدة مفقودين، والأفلاج وحفر الباطن وتبوك والأحساء مفقود في كل منها.
23 مفقودا
9 وفيات
14 بصحة جيدة
المفقودون
حائل 8
الرياض 6
القصيم 3
جدة 2
الأفلاج 1
حفر الباطن 1
الأحساء 1
تبوك 1
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