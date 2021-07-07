9 وفيات لمفقودي الصحراء

عثرت فرق البحث على 9 مفقودين متوفين في الصحراء خلال ذي القعدة، وذلك في مركز الحفنة، 138 كم شمال شرق الرياض، والحاير ومهد الذهب وجدة والقويعية والأحساء والقصيم والخفجي، بينما وقعت حالة وفاة في مركز المرير التابع لمنطقة حائل، حيث استقل شخصان سيارتهما، لكن تعطلت بهما، وبعد أن أنهكهما التعب والعطش، فضل أحدهما السير على قدميه، بحثا عن النجاة له ولزميله، الذي فضل البقاء بجانب السيارة، ليضل الأول الطريق، وبعد يومين من البحث، وجد متوفيا، وعثر على زميله بصحة جيدة، وتم إنقاذه وإسعافه في اللحظات الأخيرة.

أبرق الكبريت

وعثرت فرق جمعية عون للبحث والإنقاذ أمس على المفقود عبدالرحمن الرشيدي 28 سنة متوفيا داخل سيارته في موقع بري بالقرب من مركز أبرق الكبريت التابع لمحافظة الخفجي (60 كم من الخفجى)

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية عون للبحث والإنقاذ ياسر الزيد أن الجمعية تلقت بلاغا مساء أمس عن مفقود يبلغ من العمر 28 سنة يستقل سيارة من نوع هايلكس غمارتين موديل 2010،

وكان آخر اتصال له مع ذويه الأحد يفيد بقرب نفاذ الوقود من مركبته وهو بالقرب من هجرة أبرق الكبريت، وتمت مباشرة الحالة بـ 13 عضوا بمركبات مجهزة وطائرة شراعية، وتم العثور على المفقود متوفيا واستلمت الجهات المسؤولة المهمة وتم مباشرة الجهات ذات العلاقة.

14 أحياء

وبلغ عدد المفقودين خلال ذي القعدة 23 مفقودا، توفي منهم 9، بينما عثر على 14 آخرين بصحة جيدة، بينما لم يستجد عن مفقود أي معلومات. وتوزع المفقودون على عدد من المناطق والمحافظات بالمملكة، إذ تصدرت منطقة حائل عدد المفقودين بـ8، بينما بلغ عدد المفقودين في الرياض ومحافظاتها 6، وسجلت القصيم 3 حالات، ومحافظة جدة مفقودين، والأفلاج وحفر الباطن وتبوك والأحساء مفقود في كل منها.

23 مفقودا

9 وفيات

14 بصحة جيدة

المفقودون

حائل 8

الرياض 6

القصيم 3

جدة 2

الأفلاج 1

حفر الباطن 1

الأحساء 1

تبوك 1