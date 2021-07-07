شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، إنه خلال زيارته الولايات المتحدة، عقد جلسة مباحثات موسعة في وزارة الدفاع الامريكية مع وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي و وكيل وزارة الدفاع للسياسات، كولن كاهل.

وأوضح سموه على الحساب الرسمي في تويتر، "بحثنا خلالها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية، وسعينا المشترك لحفظ الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه البلدين".