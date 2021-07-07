شكرا لمتابعة خبر عن الفوزان: لبنان كان مركزا ثقافيا في حضنه العربي وانتكس في حضن الفرس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الدكتور عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان.

وقال الفوزان: "حين كان لبنان في حضنه العربي يرتاده السياح من كل مكان، وشكل مركزا ثقافيا واقتصاديا جاذبا ".

وتابع: "لكنه عندما وقع في حضن الفرس عبر حزب اللات -حزب الله الإرهابي- انتكس ووصل إلى ماوصل إليه من فقر وضعف الخدمات وانهيارالإقتصاد وصار قادته يستغيثون لإنقاذ البلد من مصير مؤلم" مضيفا: "هل رأيتم بلدا امتدت إليه أيادي الفرس وأفلح؟".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها ربما أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية منذ نحو 200 عام، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون أكثر من نصف اللبنانيين الآن تحت خط الفقر.

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