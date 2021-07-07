شكرا لمتابعة خبر عن العمري: مهما وصلت قسوة عقوبات التستر لن تعوّض ما خسرناه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، أمس الثلاثاء، إن الأيام المتبقية على انتهاء مهلة تصحيح مخالفي التستر التجاري 47 يوماً فقط، ومن لم يستدرك معالجة الوضع المخالف لمنشأته ويبادر منتهزاً هذه الفرصة التي لن تتكرر قبل انتهاء المهلة، فلينتظر العقوبات والجزاءات الرادعة التي لم ولن ينفع معها الندم والحسرة.

وأضاف العمري: "قطار المبادرات الوطنية العملاقة التي تستهدف إصلاح وتطوير الاقتصاد السعودي، بدأ ولن يتوقف ومنها؛ اجتثاث التستر التجاري الذي سيطر لعقودٍ زمنية طويلة على أغلب نشاطات الاقتصاد والهامّة، وما تسبب فيه من حرب للمستثمرين والعاملين السعوديين، دُفع ثمنها تريليونات الريالات طوال تلك العقود".

وتابع: "جميعنا كنّا ولا زلنا، نرى ونسمع دون حراكٍ حقيقي مضاد لنفوذ هذا السرطان (التستر) وسيطرته على كثيرٍ من نشاطات الاقتصاد، تساقط تحته الآلاف من المستثمرين المواطنين، وفقدوا أموالهم نظير الممارسات الإجرامية التي مارسها معهم المتسترين لطردهم من النشاط، عدا مئات الآلاف من فرص العمل".

وأكد العمري أن كل تلك الممارسات "الإجرامية" للتستر التجاري، أصبحت أيامها معدودة، مع إقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي نأمل جميعاً أن يضرب بأقوى قوة لديه، وأن يتم إيقاع أشد العقوبات على كل من تورّط في وجود هذا السرطان الخطير، وتسبب في سرقة فرص الاستثمار والعمل -على حد قوله-.

واستكمل: "لا تكاد تجد نشاطا تجاريا، أو زراعيا، أو صناعيا، أو خدميا؛ إلا ولهذا الجاثوم اللعين موطأ قدمٍ، سحق تحتها فرص الاستثمار والعمل على حدٍ سواء، وخسر الاقتصاد والمجتمع تريليونات الريالات طوال تلك العقود الماضية بسببه".

واختتم بقوله: "مهما وصلت قسوة العقوبات بحق المتورطين فيه، والله لن تعوّض ما خسرناه".

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة أحمد السويلم، صرح في وقت سابق بأن البرنامج الوطني لمكافحة التستر عقد شراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لمعرفة أماكن المتسترين ونسبة اشتباه التستر، مشيرا إلى أن مع تلك الإجراءات لا يوجد مفر من العدالة، فيما طالب بالاستفادة من الفترة التصحيحية لأوضاع المخالفين حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات.