شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة" توضح مواصفات الصورة المطلوب تحميلها بالبطاقة الذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

اشتكى عدد من الأشخاص من مشكلة عدم تحميل صورهم ببطاقات الحج الذكية، وذلك بعد تلقيهم رسائل لوضع صورهم الشخصية.

ومن جانبها أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يجب ألا يزيد حجم الصورة عن 240 كيلوبايت بصيغتي jpg,png.

وكانت "صدى" قد نشرت في وقت سابق، توضيح من الوزارة بشأن موقف المرأة من تحميل صورتها الشخصية، حيث أكدت الوزارة أنه يفضل أن تحمل البطاقة الذكية صورة الحاج، أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك.

وتحوي بطاقة الحج الذكية معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، وتسهم في إرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.

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