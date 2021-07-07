أخبار السعودية اليوم.. اعتماد خطة طوارئ الحج.. وضبط مليون قرص مخدر

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء؛ حيث اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، فيما كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و1080 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وإلى التفاصيل:

فيديو يوضِّح مكاسب خطة ولي العهد لتحويل السعودية مركزًا لوجيستيًا عالميًا

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيادة وجهات النقل الجوي لأكثر من 250 وجهة دولية وزيادة استيعاب الموانئ لأكثر من 40 مليون حاوية سنويًاً، وإطلاق ناقل وطني جديد للنهوض بالمملكة لتصبح في المرتبة الخامسة عالميًا في حركة النقل الجوي.

الأمير خالد بن سلمان يجري محادثات بالبنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين

أجري نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، محادثات في البنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين، وكشف البيت الأبيض أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في واشنطن الثلاثاء بمسؤولين أمريكيين كبار؛ حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن نائب وزير الدفاع السعودي سيلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، وفقًا لـ «رويترز».

وزير الداخلية يعتمد خطة «الطوارئ العامة» لموسم الحج الجديد

اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية، وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن المديرية العامة للدفاع المدني أكملت استعداداتها لموسم حج هذا العام تماشيًا مع الخطة العامة للطوارئ التي تم إعدادها تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

إتاحة صحن المطاف بالحرم والدورين الأرضي والأول للحجاج

كشف وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلطان القرشي، إتاحة كامل صحن المطاف بالمسجد الحرام والدور الأرضي والدور الأول والأول ميزانين بمبنى المطاف بمساحة إجمالية تقدر بنحو 108,039 متر مربع، مع تخصيص 20 مدخلًا وبوابة رئيسية وفرعية لمبنى المطاف، ومن أهمها باب الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى باب العمرة والفتح، مع توفير عدد 28 سلمًا كهربائيًا لنقل الحركة في المحاور الرأسية في المستويات المختلفة.

مسدس بلاستيكي يثير الذعر في مهرجان البصر.. وتسليم صاحبه للجهات المعنية

نفت إدارة مهرجان البصر، في بيان صادر عنها الثلاثاء، ما يتم تداوله من إشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي حول مشاجرة وإطلاق نار، ‏وأثار شاب الخوف والذعر وسط زوار مهرجان البصر، مساء الاثنين، بسبب مسدس كان يحمله، اتضح فيما بعد أنه مسدس بلاستيكي «لعبة أطفال».

السيطرة على أسد طليق في حي الرمال بالرياض

اعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني، وذكر المركز، في بيان له نشره عبر تويتر، أنه ورد بلاغ عن وجود أسد سائب بسطح أحد المنازل بحي الرمال في الرياض، وتوجه فريق من المختصين بالمركز الوطني للحياة الفطرية للموقع والوقوف على البلاغ.

إحباط محاولة تهريب 1.2 مليون قرص مخدر بمنطقتي الشرقية وتبوك

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب (495,481) قرص إمفيتامين مخدر، وفي قطاع الخفجي تمكّنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب (241) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(419,000) قرص إمفيتامين مخدر، كما تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (334.000) قرص إمفيتامين مخدر.

4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت 4 مناطق في المملكة، الأكثر تسجيلًا لإصابات كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، فإن منطقة الرياض عادت لتصدر إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 328 إصابة جديدة، من إجمالي 1277 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

تورط مواطن و9 مقيمين في جرائم جمع أموال بالرياض قبل ضبطهم

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن و9 مقيمين ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن و(9) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر مؤسسة تجارية تعود ملكيتها إلى المواطن.

«الأرصاد»: تأثر 4 مناطق بأجواء شديدة الحرارة بدءًا من الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد، عودة الأجواء شديدة الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل على المنطقة الشرقية لتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٨-٥٠ درجة مئوية، كما توقع المركز، أن تكون درجة الحرارة ما بين ٤٥-٤٨ درجة مئوية على أجزاء من مناطق «الرياض ،الحدود الشمالية، المدينة المنورة».

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