، الخارجية الأمريكية: قرار إيران إنتاج اليورانيوم "خطوة مؤسفة إلى الوراء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "برايس" أكد أن واشنطن أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل الشاملة ‏

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب إيران ‏لليورانيوم بنسبة 20%، مشيرةً إلى أنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء".



وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الولايات ‏المتحدة أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل (خطة العمل الشاملة ‏المشتركة للاتفاق النووي ‏jcpoa)، مؤكداً أن بلاده حددت طرقاً أكثر فاعلية وإنتاجية للتعامل مع ‏القضية.‏

