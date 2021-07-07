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الخارجية الأمريكية: قرار إيران إنتاج اليورانيوم "خطوة مؤسفة إلى الوراء"

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محمد بن مسعود - الدمام - "برايس" أكد أن واشنطن أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل الشاملة ‏

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب إيران ‏لليورانيوم بنسبة 20%، مشيرةً إلى أنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء".


وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الولايات ‏المتحدة أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل (خطة العمل الشاملة ‏المشتركة للاتفاق النووي ‏jcpoa)، مؤكداً أن بلاده حددت طرقاً أكثر فاعلية وإنتاجية للتعامل مع ‏القضية.‏

الخارجية الأمريكية: قرار إيران إنتاج اليورانيوم "خطوة مؤسفة إلى الوراء"

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2021-07-07

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب إيران ‏لليورانيوم بنسبة 20%، مشيرةً إلى أنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء".


وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الولايات ‏المتحدة أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل (خطة العمل الشاملة ‏المشتركة للاتفاق النووي ‏jcpoa)، مؤكداً أن بلاده حددت طرقاً أكثر فاعلية وإنتاجية للتعامل مع ‏القضية.‏

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442

12:30 AM

"برايس" أكد أن واشنطن أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل الشاملة ‏

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب إيران ‏لليورانيوم بنسبة 20%، مشيرةً إلى أنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء".


وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الولايات ‏المتحدة أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل (خطة العمل الشاملة ‏المشتركة للاتفاق النووي ‏jcpoa)، مؤكداً أن بلاده حددت طرقاً أكثر فاعلية وإنتاجية للتعامل مع ‏القضية.‏

، الخارجية الأمريكية: قرار إيران إنتاج اليورانيوم "خطوة مؤسفة إلى الوراء" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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