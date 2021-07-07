، بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبِّر عن قلقها البالغ تجاه أنشطة إيران النووية ،

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أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الثلاثاء عن "قلقها البالغ" تجاه أنشطة إيران النووية؛ إذ أكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران اتخذت خطوات في إنتاج معدن اليورانيوم المخصب.
وتفصيلاً، قالت الدول الثلاث في بيان مشترك، أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، إن هذا يعد انتهاكًا خطيرًا لالتزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة؛ إذ لا يوجد لدى إيران حاجة مدنية ذات مصداقية للبحث والتطوير في إنتاج معدن اليورانيوم.
وحثت الدول الثلاث بشدة إيران على وقف جميع الأنشطة التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة دون تأخير، والعودة إلى المفاوضات في فيينا بهدف الوصول بها إلى نتيجة سريعة.
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبِّر عن قلقها البالغ تجاه أنشطة إيران النوويةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-07
أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الثلاثاء عن "قلقها البالغ" تجاه أنشطة إيران النووية؛ إذ أكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران اتخذت خطوات في إنتاج معدن اليورانيوم المخصب.
وتفصيلاً، قالت الدول الثلاث في بيان مشترك، أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، إن هذا يعد انتهاكًا خطيرًا لالتزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة؛ إذ لا يوجد لدى إيران حاجة مدنية ذات مصداقية للبحث والتطوير في إنتاج معدن اليورانيوم.
وحثت الدول الثلاث بشدة إيران على وقف جميع الأنشطة التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة دون تأخير، والعودة إلى المفاوضات في فيينا بهدف الوصول بها إلى نتيجة سريعة.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
12:22 AM
شدَّدت على ضرورة التزام طهران بخطة العمل المشتركة والعودة للمفاوضات
أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الثلاثاء عن "قلقها البالغ" تجاه أنشطة إيران النووية؛ إذ أكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران اتخذت خطوات في إنتاج معدن اليورانيوم المخصب.
وتفصيلاً، قالت الدول الثلاث في بيان مشترك، أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، إن هذا يعد انتهاكًا خطيرًا لالتزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة؛ إذ لا يوجد لدى إيران حاجة مدنية ذات مصداقية للبحث والتطوير في إنتاج معدن اليورانيوم.
وحثت الدول الثلاث بشدة إيران على وقف جميع الأنشطة التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة دون تأخير، والعودة إلى المفاوضات في فيينا بهدف الوصول بها إلى نتيجة سريعة.
، بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبِّر عن قلقها البالغ تجاه أنشطة إيران النووية ،
المصدر : الخليج 365
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