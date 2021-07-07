، "الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية ورياح وأتربة وارتفاع في الأمواج ،

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة القنفذة والليث ورابغ وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان. وكذلك أمطار خفيفة على الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبارق والمجاردة وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على بيشة وتثليث حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية ورياح وأتربة وارتفاع في الأمواجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-07
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة القنفذة والليث ورابغ وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان. وكذلك أمطار خفيفة على الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبارق والمجاردة وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على بيشة وتثليث حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:58 AM
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
03:34 AM
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة القنفذة والليث ورابغ وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان. وكذلك أمطار خفيفة على الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبارق والمجاردة وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على بيشة وتثليث حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
، "الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية ورياح وأتربة وارتفاع في الأمواج ،
المصدر : الخليج 365
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