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يعقد المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمشاركة الجهات الصحية والأمنية، لمناقشة العديد من جوانب التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لضمان سير العمل بأعلى كفاءة ممكنة.
وتفصيلاً، يستعرض الاجتماع الجهات المشاركة الوضع الصحي العام والتجهيزات المتخذة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج 1442هـ، وذلك في ظروف استثنائية خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
يُشار إلى أنه سيتم مناقشة مجال تطوير العمل بين الجهات المشاركة والصلاحيات الممنوحة لها في سبيل مرونة سير العمل والتعامل مع جميع الظروف الاستثنائية في ظل الجائحة.
"تنسيقي المسجد الحرام" يعقد اجتماعه لمناقشة سير العمل وتجهيزات الحجمتعب البقمي الخليج 365 2021-07-07
يعقد المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمشاركة الجهات الصحية والأمنية، لمناقشة العديد من جوانب التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لضمان سير العمل بأعلى كفاءة ممكنة.
وتفصيلاً، يستعرض الاجتماع الجهات المشاركة الوضع الصحي العام والتجهيزات المتخذة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج 1442هـ، وذلك في ظروف استثنائية خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
يُشار إلى أنه سيتم مناقشة مجال تطوير العمل بين الجهات المشاركة والصلاحيات الممنوحة لها في سبيل مرونة سير العمل والتعامل مع جميع الظروف الاستثنائية في ظل الجائحة.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:37 AM
يبحث جوانب التنسيق بين جميع الجهات لضمان تقديم أعلى كفاءة ممكنة
يعقد المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمشاركة الجهات الصحية والأمنية، لمناقشة العديد من جوانب التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لضمان سير العمل بأعلى كفاءة ممكنة.
وتفصيلاً، يستعرض الاجتماع الجهات المشاركة الوضع الصحي العام والتجهيزات المتخذة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج 1442هـ، وذلك في ظروف استثنائية خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
يُشار إلى أنه سيتم مناقشة مجال تطوير العمل بين الجهات المشاركة والصلاحيات الممنوحة لها في سبيل مرونة سير العمل والتعامل مع جميع الظروف الاستثنائية في ظل الجائحة.
، "تنسيقي المسجد الحرام" يعقد اجتماعه لمناقشة سير العمل وتجهيزات الحج ،
المصدر : الخليج 365
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