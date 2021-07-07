محمد الفلاح - أمريكا تؤكد للأمير خالد بن سلمان التزامها بالعلاقة الدفاعية مع السعودية

الأربعاء 7 يوليه 2021

أجرى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، محادثات في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مع كبار المسؤولين العسكريين.



وقد التقى الأمير خالد بن سلمان بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي أكد التزام أمريكا بالعلاقة الدفاعية مع السعودية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمير خالد بن سلمان سيجري محادثات الأربعاء كذلك مع المسؤولين الأمريكيين.

وقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التزامها "بالعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن"، مضيفةً: "ملتزمون مع السعودية بمواجهة نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وشددت وزارة الدفاع الأمريكية على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاقات الدفاعية مع السعودية".

كما نددت "بالهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني".