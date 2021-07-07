شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 164 كجم من الأسماك الفاسدة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء القطاع الشرقي، وأمانة المحافظة، خلال اليومين الماضيين، حملة تفتيشية واسعة طالت أسواق الأسماك والمحال والمطاعم المختصة بتقديم الأكلات البحرية.

وأوضح مدير عام المكتب م. إبراهيم الخليل، أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 164 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة أدوات تقطيع وتجهيز غير صالحة للاستخدام، إضافة إلى تحرير مخالفات لحالات بيع أسماك فاسدة، وإهمال في نظافة أدوات التقطيع، وتنظيف الأسماك دون ارتداء القفازات، وانتهاء رخص محلات وبطاقات صحية.

وأضاف أن الحملات تهدف إلى التأكد من مدى التزام الأسواق والمحال بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومطابقة اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس المعتمدة، وعدم وجود منتجات محظورة يتم تداولها وبيعها، كذلك التأكد من جودة الأسماك، والحد من عمليات الغش، وسلامة الأدوات والمعدات ومطابقتها الاشتراطات الصحية، وكفاءة برَّادات حفظ الأسماك.

وأكد «الخليل» استمرار الحملات الميدانية التفتيشية والرقابية على جميع أسواق المنتجات البحرية والمحال والمطاعم، داعيًا المستثمرين في هذا المجال إلى التقيد بالتعليمات واللوائح التنظيمية.