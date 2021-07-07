شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر».. 519 حالة دهس و46 لدغة سامة في 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية 268272 مكالمة هاتفية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م، منها 48566 بلاغا إسعافيا متنوعا، و1253 بلاغا إسعافيا عن طريق تطبيق أسعفني.

وقدمت الفرق الطبية الإسعافية الخدمة الطبية لـ 41471 حالة إسعافية من هذه البلاغات، شملت 4708 حالات ناتجة عن حوادث مرورية و519 حالة ناتجة عن حوادث دهس و744 حالة ناتجة عن انقلاب مركبات و11288 حالة مرضية عادية مستقرة و5592 حالة مرض معد و2297 حالة نتيجة سقوط و701 حالة نتجت عن حرائق، و35 حالة غرق و160 حالة احتجاز و15 حالة بتر و65 حالة ناتجة عن حروق و45 حالة ناتجة عن اختناق غص بالطعام و862 حالة ألم في الصدر.

وشملت البلاغات 1078 حالة غيبوبة نقص سكر و4083 حالة إغماء و3225 حالة أزمة تنفسية و439 حالة نزيف و169 حالة ولادة و89 حالة تسمم بالابتلاع و46 حالة تسمم باللدغ و40 حالة إصابة عمل و590 حالة توقف قلب وتنفس و73 حالة ناتجة عن استعمال آلة حادة و20 حالة تشنج حراري و15 حالة تسمم بالاستنشاق و6 حالات تسمم بالامتصاص و25 حالة صعق كهربائي و187 حالة اشتباه جلطة دماغية.

كما باشرت الفرق الإسعافية 5 حالات ضربة شمس و5 حالات ناتجة عن انهيار مبنى وحالة ناتجة عن تسرب غاز وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 22488 حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 18198 حالة بالموقع ولم تستدع النقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 785 حالة وفاة.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الحوادث على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق «أسعفني» في الهواتف الذكية، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.