شكرا لقرائتكم خبر عن «غذاؤك آمن».. تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية محافظة الخبر، حملتها لفصل الصيف بعنوان «غذاؤك آمن»، والتي تستهدف المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز ومحال بيع الخضار والفواكه.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن هذه الحملة تأتي للتأكد من مدى توافر الاشتراطات الصحية، والتي من أبرزها الالتزام بطرق الحفظ السليمة للمواد الغذائية خلال فصل الصيف، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، وطرق التخزين المناسبة للمواد الأولية، وعدم تحضير الأطعمة مسبقا بالنسبة للمطاعم، ومراقبة المعروضات الغذائية وطرق عرضها حسب الاشتراطات الصحية لكل مادة غذائية والتأكد من التزام المؤسسات الغذائية بتشغيل أجهزة التكييف باستمرار لضمان عدم تعرض المواد الغذائية للحرارة بما يحافظ على جودتها وعدم تعرضها للتلف، وحفظها بدرجات حرارة مناسبة بما يضمن تقديم غذاء آمن للمستهلكين، هذا الى جانب التأكد من توافر الشهادات الصحية للعاملين، ورخصة المنشأة.

ولفت م. الزايدي إلى أنه تمت زيارة أكثر من 300 منشأة خلال الأسبوع الماضي، تم خلالها رصد 215 مخالفة في مجموعة من المطاعم ومحال السوبر ماركت والمخابز التي ضبط فيها عدد من المخالفات كتعبئة المواد الغذائية في عبوات غير مناسبة وعدم نظافة أرضية المطبخ وعدم نظافة البرادات أو عدم عزل المواد الغذائية عن المواد الاستهلاكية الأخرى، أو تخزين المواد الغذائية بطريقة سيئة، فيما تم إغلاق 11 منشأة مخالفة وإتلاف ما يزيد على 20 كيلو من المواد غير الصالحة للاستهلاك، علما بأن المراقبين في البلدية يتحققون دائما من المنتجات الغذائية بخصوص صلاحيتها ظاهريا وفقا للبطاقة الغذائية، وذلك حرصا على تحقيق أسس السلامة والشروط الصحية التي تكفل سلامة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين وفق معايير الجودة، كما يتم التأكد من المكونات والمعلومات الغذائية لكل منتج، بجانب اشتراطات حفظها وتداولها وتحضيرها وصولا إلى تخزينها وعرضها في منافذ البيع.