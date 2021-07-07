شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ساعات جراحة تخلص «ستينيا» من ورم الرقبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فريق جراحة الغدد الصماء بمستشفى الحرس الوطني بالرياض معاناة مواطن «ستيني» من ضيق التنفس والألم الحاد بالصدر وعدم الراحة بالنوم نتيجة ورم ضخم منتشر بالرقبة.

أجرى الفريق الطبي برئاسة استشاري الغدد الصماء د. سعد الشهري عملية جراحية استغرقت أكثر من 5 ساعات وتم خلالها استئصال ورم راجع ضخم ومنتشر بالرقبة من الغدة الدرقية.

يذكر أن الفريق الطبي يجري 250 إلى 300 حالة كل 6 أشهر، نظرا لأن حالات السرطان والغدد الضاغطة على التنفس لا تحتمل الانتظار.