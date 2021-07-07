شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف مستفيد من مركز لقاحات جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز لقاحات كورونا التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمستشفى الملك عبدالله الجامعي، 34 ألف مستفيد من منسوبي الجامعة والمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الجامعة أن المركز يشمل 18 عيادة لاستقبال الراغبين في أخذ اللقاحات من منسوبي الجامعة بدون موعد مسبق، ولكافة المواطنين والمقيمين بتسجيل موعد من خلال بوابة صحتي.

وأشارت الجامعة إلى تخصيص مبنى كامل من المباني الإدارية، لعزل المرضى، نظرًا للحاجة الماسة التي استهدفت جميع المحتاجين للعزل من منسوبي المستشفى والجامعة حرصًا على ضمان سلامة عوائلهم وإبقائهم تحت الملاحظة.