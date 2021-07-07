شكرا لقرائتكم خبر عن الجرعة الثانية لسن 30 عاما بعد 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر بوزارة الصحة لـ ”الخليج 365” عن إتاحة تسجيل الجرعة الثانية لمن هم فوق الـ 30 عاماً خلال 10 أيام، على أن تتبعها الفئة الأخيرة لمن هم فوق الـ 18 عاماً.

وكانت الوزارة قد أتاحت الجرعة الثانية من لقاح كورونا لسن 40 عاماً فأكثر بالتقويم الهجري، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

الفئات العمرية

وأعلنت «الصحة»، في 28 مايو الماضي، عن إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عاما وأكثر، وذلك عبر كافة مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لمن عمره 50 عاما وأكثر بالتاريخ الهجري، وأتم 42 يوما من وقت الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية.

وفي 27 يونيو 2021، أعلنت الوزارة تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، حيث يجري البدء في إعطاء لقاح «فايزر» للفئة العمرية من «12-18» سنة بالتاريخ الميلادي.

تحصين الطلبةوتواصل إدارة التعليم برامجها لتطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا، والبالغ عددهم أكثر من 2.726.516 طالباً وطالبةً، استعداداً للعودة الآمنة للمدارس.

وتشهد الفترة الحالية تفاعلاً كبيراً من أولياء الأمور ؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح، مع تسريع وتيرة التطعيم للطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

خطط مدروسةوقالت استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن د. عائشة العصيل لـ ”الخليج 365” إن وزارة الصحة تنتهج خططا مدروسة هدفها الأول والأخير هو صحة المواطن والمقيم. وأضافت إن الوزارة جدولت الجرعة الثانية بحسب الفئات العمرية، لحماية الأكبر سنا من مضاعفات فيروس كورونا وتقليل الحالات الحرجة، وتتدرج تنازليا في العمر، متوقعة أن يتم الإعلان عن إتاحة الجرعة الثانية لمن هم أقل من 30 عاما، قريبا، لإتمام تحصين أكبر عدد بجرعتين.

مستجدات الفيروسإلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 495.309، من بينها 11.954 حالة نشطة، منها 1363 «حرجة».

وأوضحت الوزارة، أنه جرى تسجيل 1080 حالة تعاف جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 475.448، بينما بلغ عدد الوفيات 7907 بإضافة 16 حالة جديدة.

وبينت الوزارة أنه جرى، حتى أمس، إعطاء 18 مليونا و701 ألف، و713 جرعة من لقاحات كورونا.