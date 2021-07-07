شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الصندوق العقاري» يتابع مراحل إنشاء فرع الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، على سير العمل بفروع الصندوق بالمنطقة الشرقية، وما تقدمه من خدمات متكاملة لتمكين المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة.

وعقد ابن ماضي، خلال زيارته لفروع الدمام، ومحافظة الأحساء، اجتماعًا مع المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية والشمالية م. صلاح العبدالكريم، ومدير فرع الدمام م. سعود الغامدي؛ لمناقشة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الفروع بالمنطقة، مطلعًا على مراحل مشروع إنشاء مقر فرع الدمام الجديد، ووقف على مراحل التنفيذ واستمع لشرح مفصل عنه. كما عقد اجتماعًا مع مدير فرع محافظة الأحساء مشاري الصويغ، الذي قدم له تقريراً عن أداء وإنجازات الفرع وما يقدمه من فرص لدعم المستفيدين لتمكينهم من الحصول على القرض العقاري المدعُوم.

وعلى صعيد متصل، قام الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري بجولة تفقدية على مجمعات الإسكان بالدمام والخبر اطلع خلالها على تقرير مفصل عن الخدمات المقدمة بها، معبرًا عن سعادته بما شاهده من خدمات متكاملة وأعمال وإنجازات تقدمها فروع الصندوق بالمنطقة الشرقية، التي تصب في خدمة المواطنين تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- بهدف رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 70 % بنهاية 2030م.