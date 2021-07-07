شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على الاستفادة من التقنيات الحديثة بالطرق السريعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس لجنة السلامة المرورية، على ضرورة الاستفادة من الحلول الهندسية والتقنيات الحديثة داخل المدن وعلى الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى توعية السائقين بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية والابتعاد عن المخالفات بكل أشكالها، والالتزام بالسرعات المحددة في كل طريق لتصبح طرق المنطقة آمنة.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه بمكتبه أمس، على جائزة السائق المثالي في نسختها السادسة تحت شعار «خلك معنا»، بهدف تحقيق السلامة المرورية وإذكاء روح المنافسة بين الأفراد والجهات الحكومية والأهلية، ونشر ثقافة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية من أجل رفع مستوى الالتزام بأنظمة وقواعد السلامة المرورية، والحد من الحوادث المرورية، وضمان سلامة الأرواح من مخاطر الطريق.

وقدم أمين عام لجنة السائق المثالي م. عبدالله الراجحي، لسموه، شرحًا عن فروع الجائزة الثلاثة، وشملت: فرع الأفراد وفرع الجهات الحكومية والأهلية والفرع الثالث شركات النقل الثقيل.

ورفع الراجحي شكره لسموه الكريم على دعمه اللجنة وتوجيهاته الدائمة والتي لها بالغ الأثر في تطوير أعمال اللجنة في المنطقة.