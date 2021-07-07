شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على تقرير «المواصفات والجودة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، على التقرير السنوي لفرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية، وذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بمقر المحافظة، أمس، مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة أحمد العبثاني.

وتابع سموه ما يخص سلامة المنتجات والخدمات، التي يقدمها فرع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية وفي مجال تعزيز الجودة بالقطاعات المختلفة، مؤكداً سموه ضرورة العمل على استمرار جهود التوعية بالمواصفات ودورها في تحسين حياة الفرد والمجتمع، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الهيئة التوفيق.

من جهته، عبر العبثاني عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء، على نصائح سموه وتوجيهاته.