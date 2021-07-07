شكرا لقرائتكم خبر عن بحث استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مدير عام ‎صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي، والمشرف العام على إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الصحة، تطوير ومتابعة سير العمل لخدمة المستفيدين لتحقيق أفضل الخدمات.

وشملت الزيارة التفقدية، إدارة الطوارئ، والاجتماع بموظفي القسم، إضافةً إلى زيارة عدد من المستشفيات بالمنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الزيارات بهدف التأكد من الجاهزية المتمثلة في مدى استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع الأزمات والكوارث عن طريق تقرير يومي يشتمل على «السعة السريرية لكل مستشفى، وعدد وحدات الدم المتوافرة، والكوادر البشرية المتاحة وتخصصاتها، وعدد سيارات الإسعاف، والمخزون المتوافر من المواد الطبية الأساسية».