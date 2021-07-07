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غرامة مليونية والسجن 10 سنوات لمخالفي نظام البيئة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

غرامة مليونية والسجن 10 سنوات لمخالفي نظام البيئة

تسري نفس العقوبة في حالة تكرار المخالفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت القوات الخاصة للأمن البيئي، التذكير بالعقوبات المغلظة في نظام البيئة، والتي تصل إلى غرامة 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمخالفي نظام البيئة.

سجن وغرامة: 

وأوضح الأمن البيئي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن نظام البيئة ينص على السجن 10 سنوات، والغرامة 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها تكرار مخالفة قتل الحيوانات الحية المحظور صيدها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

تكرار المخالفة: 

كما تسري نفس العقوبة في حالة تكرار مخالفة قطع الأشجار أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى أو إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة والنفايات، أو التخلص من النفايات الخطيرة في الأوساط البيئية، أو إلقاء أي مكونات سائلة غير معالجة في وسط بيئي.

أرقام البلاغات: 

ويمكن للجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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