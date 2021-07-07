محمد بن مسعود - الدمام - حدث خطأ غير متوقع حدث خطا اثناء محاولة الاتصال بقاعدة البيانات ، ربما الخادم معطل او تحت الصيانة SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections إعادة تحميل الصفحه

كانت هذه تفاصيل خبر "تنسيقي المسجد الحرام" يعقد اجتماعه لمناقشة سير العمل وتجهيزات الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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