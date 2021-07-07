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أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للمرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها في البطاقة الذكية التي يُزوَّد بها الحاج فعل ذلك، والالتزام بحمل الهوية الشخصية، وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب.
جاء ذلك في رد على سؤال امرأة، تسأل عن: هل إلزامي وضع الصورة الشخصية لإصدار البطاقة الذكية للمرأة؟ لتجيب وزارة الحج ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقولها: "البطاقة الذكية التي يُزوَّد بها الحجاج هي بطاقة تعريفية خدمية للحجاج، تُيسِّر تحركاتهم، وما يُقدَّم لهم من خدمات.. ويُفضَّل أن تحمل صورة الحاج. أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك، والالتزام بحمل الهوية الشخصية وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب".
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 01:34 AM
مع الالتزام بحمل الهوية وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب"الحج": للمرأة حرية وضع صورتها الشخصية في "البطاقة الذكية"
أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للمرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها في البطاقة الذكية التي يُزوَّد بها الحاج فعل ذلك، والالتزام بحمل الهوية الشخصية، وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب.
جاء ذلك في رد على سؤال امرأة، تسأل عن: هل إلزامي وضع الصورة الشخصية لإصدار البطاقة الذكية للمرأة؟ لتجيب وزارة الحج ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقولها: "البطاقة الذكية التي يُزوَّد بها الحجاج هي بطاقة تعريفية خدمية للحجاج، تُيسِّر تحركاتهم، وما يُقدَّم لهم من خدمات.. ويُفضَّل أن تحمل صورة الحاج. أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك، والالتزام بحمل الهوية الشخصية وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب".
، "الحج": للمرأة حرية وضع صورتها الشخصية في "البطاقة الذكية" ،
المصدر : الخليج 365
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