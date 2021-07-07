وزير الدفاع الأمريكي للأمير خالد بن سلمان: ملتزمون بالعلاقة الدفاعية

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن بلاده ملتزمة بالعلاقة الدفاعية مع السعودية، بالإضافة لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك خلال اجتماعه مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت «العربية» أن الأمير خالد بن سلمان أجري، محادثات في البنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين؛ حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية لنائب وزير الدفاع السعودي، أنها ترفض الهجمات التي تنشها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني، على الحدود السعودية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها ملتزمة بإنهاء الحرب في اليمن، بالإضافة لمواجهة النشاط الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأمير خالد بن سلمان سيجري مباحثات غدًا الأربعاء، مع مسؤولين في الخارجية.

وكان البيت الأبيض، قد كشف أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في واشنطن الثلاثاء بمسؤولين أمريكيين كبار؛ حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن نائب وزير الدفاع السعودي سيلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، وفقًا لـ «رويترز».

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الأمير خالد بن سلمان يجري محادثات بالبنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين