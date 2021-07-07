مخالفو «نظام البيئة» ينتظرهم السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال

الرياض - محمد عبدالله - جددت القوات الخاصة للأمن البيئي، التذكير بالعقوبات المغلظة في نظام البيئة والتي تصل إلى غرامة 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمخالفي نظام البيئة.

وينص نظام البيئة على «السجن 10 سنوات، والغرامة 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها تكرار مخالفة قتل الحيوانات الحية المحظور صيدها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى».

كما تسري العقوبة ذاتها في حالة «تكرار مخالفة قطع الأشجار أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى أو القاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة والنفايات، أو التخلص من النفايات الخطيرة في الأوساط البيئية، أو القاء أي مكونات سائلة غير معالجة في وسط بيئي»