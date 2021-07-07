وظهر الاستياء واضحا في مئات التغريدات للمعلمين والمعلمات الذين أرفقوا صورا لنتائج استعلامهم عن طلبات النقل الخاصة بهم والتي امتلأ بها الهاشتاق، حيث اعتذرت الوزارة لهؤلاء عن عدم إمكانية تحقيق طلبات نقلهم.
وقال أحد المعلمين: "عشر سنوات ولم يتم نقلي إلى جدة والحمدلله على كل حال".
وقال آخر: "لا زلت أنتظر وأنتظر وقد أكملت عشر سنوات وأنا أنتظر النقل".
وقالت معلمة: "كل سنة أقول ما رح أبكي والوضع عادي، لكن وربي إن عيوني امتلأت بالدموع بعد رفض نقلي".
فيما قال شخص آخر: (منذ أحد عشر عاما وأنا أنتظر عبارة (تم نقلك) ولكن للأسف".
يُذكر أن الوزارة ذكرت في إعلانها عن نتائج حركة النقل الخارجي عبارة قالت فيها( تعتزّ وزارة التعليم بالمعلمين والمعلمات كما أنها تثق كل الثقة في تقديرهم للمصلحة التعليمية).
كانت هذه تفاصيل خبر نعتذر لعدم إمكانية تحقيق طلبك.. معلمون ومعلمات مستاؤون من حركة النقل الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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