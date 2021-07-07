التعليم تعلن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

نظام نور

‏أعلنت وزارة التعليم نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي خلال العام الدراسي المقبل، من خلال

كما تدرس الوزارة القيام بإجراءات نقل إلحاقية لمن تقدموا العام الحالي ، وذلك بعد استكمال بعض التعديلات والترتيبات للقطاعات التعليمية، وتقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لبعض المعلمين والمعلمات في مجالات مطلوبة.