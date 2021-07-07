المحامون الأجانب يترافعون في المحاكم

علمت «دوت الخليج» أن مجلس الوزراء أصدر قرارا يسمح للمحامين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة والتمتع بالعضوية الأساسية لهيئة المحامين السعوديين، فيما كان يقتصر سابقا السماح لمكاتب المحاماة استقدام أجانب على وظيفة مستشار قانوني، والوظائف المساندة لمكتب المحاماة.

ونص قرار مجلس الوزراء على الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8/‏ 7/‏ 1436، وذلك بحذف كلمة «السعوديون» من تعريف العضوية الأساسية للهيئة.

كم مدة العضوية في الهيئة السعودية للمحامين؟

مدة العضوية ترتبط بالعام المالي للهيئة، تبدأ من تاريخ تسجيل العضو وتنتهي بنهاية العام المالي.

ما الشروط الواجب توافرها في العضو المنتخب للهيئة السعودية للمحامين؟

1- أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات.

2- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

ما واجبات العضو تجاه الهيئة؟

1- الالتزام بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والأعراف والمعايير المهنية، وأي وثائق تصدرها الهيئة.

2- تسديد الرسوم المقررة للعضوِية فِي الوقت المستحق.

3- المحافظة على النظام العام والآداب العامة في أَثناء استخدامه مرافق الهيئة.

ما العضوية الأساسية؟

هي عضوية تكون لجميع المحامين المرخص لهم والذين يمارسون المهنة في المملكة، وقاموا بتسديد رسوم العضوية السنوية المقررة

ما حقوق العضو الأساسي في الهيئة؟

1- حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

2- التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.

3- الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الهيئة.

4- التصويت على اختيار أَعضاء مجلس إدارة الهيئة من المحامين الممارسين.

5- الهيئة ملتزمة بسداد قيمة رسوم ترخيص المحاماة نيابة عنه طيلة فترة سريان العضوية.

6- الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها الهيئة.

7- حضور الدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي تقيمها الهيئة، وفقا للضوابط التي ينظمها مجلس الإِدارة.

8- التصديق على التوقيعات والمستندات.

كم تبلغ رسوم العضوية الأساسية؟

نص الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين قبل التعديل

تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

العضوية الأساسية: ويتمتع بها المحامون «السعوديون» المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة.

رسوم العضوية الأساسية 3650 ريالا.

تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

- العضوية الأساسية

- عضوية الانتساب

- العضوية الفخرية