جامعة نجران تقر التقويم الأكاديمي

أقر مجلس جامعة نجران التقويم الأكاديمي للدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1443، كما وافق على إنشاء وحدة التوعية الفكرية، وذلك خلال الجلسة السادسة للعام الجامعي الحالي التي عقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وحضور أمين مجلس شؤون الجامعات، الدكتور محمد الصالح. وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين المجلس، الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس وافق على تعيين 5 أساتذة مساعدين من المعيدين العائدين من الابتعاث، والموافقة كذلك على ابتعاث 23 من منسوبي الجامعة، وإنهاء بعثة 8 مبتعثين، مشيراً إلى أن المجلس أقر اللائحة التنظيمية لمكافحة التبغ، كما تمت إحاطة المجلس بالقرارات المتخذة بالتفويض، كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.



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