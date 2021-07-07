111 ألف مستفيد من طوارئ المجمع الطبي

لافتة إلى أن قسم الطوارئ والحوادث يعمل بأعداد كافية من أطباء وفنيين وتمريض لضمان استمرارية العمل بشكل طبيعي وعلى مدار الساعة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية المتقدمة لإصابات الحوادث والكوارث على أعلى مستوى للمراجعين بالتجهيز الكامل وفق المعايير العالمية لأقسام الطوارئ والتأهب بالاستعداد للتعامل مع الازدياد المتوقع للمراجعين، والتعامل مع تفشي الأمراض المعدية.
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