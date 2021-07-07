اخبار السعوديه

111 ألف مستفيد من طوارئ المجمع الطبي

0 نشر
0 تبليغ

قدم قسم الطوارئ والحوادث بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة خدماته الطبية لـ111.643 مراجعاً وذلك خلال الفترة من بداية مايو 2020م حتى شهر مايو 2021. وأوضحت صحة جدة، أن قسم الطوارئ والحوادث استقبل 73114 مراجعا، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة «تطمن» بقسم الطوارئ 31705 مراجعين، أما حالات الطوارئ للنساء والولادة، فقد بلغ عدد المراجعات 6824 مراجعة.

لافتة إلى أن قسم الطوارئ والحوادث يعمل بأعداد كافية من أطباء وفنيين وتمريض لضمان استمرارية العمل بشكل طبيعي وعلى مدار الساعة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية المتقدمة لإصابات الحوادث والكوارث على أعلى مستوى للمراجعين بالتجهيز الكامل وفق المعايير العالمية لأقسام الطوارئ والتأهب بالاستعداد للتعامل مع الازدياد المتوقع للمراجعين، والتعامل مع تفشي الأمراض المعدية.


كانت هذه تفاصيل خبر 111 ألف مستفيد من طوارئ المجمع الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا