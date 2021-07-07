111 ألف مستفيد من طوارئ المجمع الطبي

قدم قسم الطوارئ والحوادث بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة خدماته الطبية لـ111.643 مراجعاً وذلك خلال الفترة من بداية مايو 2020م حتى شهر مايو 2021. وأوضحت صحة جدة، أن قسم الطوارئ والحوادث استقبل 73114 مراجعا، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة «تطمن» بقسم الطوارئ 31705 مراجعين، أما حالات الطوارئ للنساء والولادة، فقد بلغ عدد المراجعات 6824 مراجعة.

لافتة إلى أن قسم الطوارئ والحوادث يعمل بأعداد كافية من أطباء وفنيين وتمريض لضمان استمرارية العمل بشكل طبيعي وعلى مدار الساعة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية المتقدمة لإصابات الحوادث والكوارث على أعلى مستوى للمراجعين بالتجهيز الكامل وفق المعايير العالمية لأقسام الطوارئ والتأهب بالاستعداد للتعامل مع الازدياد المتوقع للمراجعين، والتعامل مع تفشي الأمراض المعدية.