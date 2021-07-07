أمطار رعدية على 5 مناطق

شهدت 5 مناطق (نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة) أمس سحبا ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، ونشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن حصة الليل وسط المملكة تبلغ نحو 10:17 ساعات، بينما تبلغ حصة النهار نحو 13:43 ساعة، مضيفا أنه يفضل ري المحاصيل مساء أو فجرا من أجل تقليل نسبة البخر.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/‏ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.