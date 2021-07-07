أمطار رعدية على 5 مناطق

وأكد خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن حصة الليل وسط المملكة تبلغ نحو 10:17 ساعات، بينما تبلغ حصة النهار نحو 13:43 ساعة، مضيفا أنه يفضل ري المحاصيل مساء أو فجرا من أجل تقليل نسبة البخر.
ووفقا للمركز الوطني للأرصاد فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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