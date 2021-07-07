ضبط 50 مخالفا لنظام البيئة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 50 مخالفا لنظام البيئة، منهم 22 مواطنا و28 مقيما من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 767 رأسا من الإبل و5313 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بعدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم «911» في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» بجميع مناطق المملكة.