ضبط 50 مخالفا لنظام البيئة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم «911» في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» بجميع مناطق المملكة.
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