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20 مدخلا وبوابة لمبنى المطاف

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استعدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخطتها الشغيلية للموسم والمتضمنة تكثيف جهودها الهندسية والفنية وتفعيل الخدمات التقنية، ورفع مستوى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمسجد الحرام، لتهيئة وإتاحة المساحات وعناصر الحركة الرأسية والأفقية، والبوابات ومرافق الخدمات لمشروعات التوسعة الثالثة، وذلك بعد تهيئتها وجاهزيتها بكامل كفاءتها التشغيلية الحالية، كالأنظمة والخدمات الأساسية من نظام للتكيف والإنارة والصوت، والتهوية والنظام الإرشادي، وللساحات المحيطة بالتوسعات ومتابعة أدائها التشغيلي من خلال طاقم هندسي فني، متواجد على مدار الساعة بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في المسجد الحرام.

28 سلما

وقال وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، بأنه ستتم إتاحة كامل صحن المطاف والدور الأرضي، والدور الأول والأول ميزانين بمبنى المطاف بمساحة إجمالية تقدر بحوالي«108.039» مترا مربعا مع تخصيص 20 مدخلا وبوابة رئيسية وفرعية لمبنى المطاف. ومن أهمها باب الملك عبدالعزيز بالإضافة إلى باب العمرة والفتح، مع توفير 28 سلما كهربائيا لنقل الحركة في المحاور الرأسية في المستويات المختلفة.

عناصر الحركة

وأضاف: تتضمن الخطة التشغيلية لموسم الحج إتاحة أكثر من «161,186» مترا مربعا بمبنى التوسعة السعودية الثالثة بمختلف الطوابق، بالإضافة إلى الخدمات وعناصر الحركة، إضافة إلى تشغيل «174» سلما كهربائيا و «44» مصعدا، وكما اشتملت الخطة على إتاحة وتهيئة الساحات الخارجية بمساحة «131.924» مترا مربعا والخدمات المرتبطة بها، من دورات المياه البالغ عددها «2586» دورة وأكثر من «1131» مرفقا للوضوء، بما يتماشى مع الأعداد المعتمدة خلال موسم حج هذا العام.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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