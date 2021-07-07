20 مدخلا وبوابة لمبنى المطاف

28 سلما
وقال وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، بأنه ستتم إتاحة كامل صحن المطاف والدور الأرضي، والدور الأول والأول ميزانين بمبنى المطاف بمساحة إجمالية تقدر بحوالي«108.039» مترا مربعا مع تخصيص 20 مدخلا وبوابة رئيسية وفرعية لمبنى المطاف. ومن أهمها باب الملك عبدالعزيز بالإضافة إلى باب العمرة والفتح، مع توفير 28 سلما كهربائيا لنقل الحركة في المحاور الرأسية في المستويات المختلفة.
عناصر الحركة
وأضاف: تتضمن الخطة التشغيلية لموسم الحج إتاحة أكثر من «161,186» مترا مربعا بمبنى التوسعة السعودية الثالثة بمختلف الطوابق، بالإضافة إلى الخدمات وعناصر الحركة، إضافة إلى تشغيل «174» سلما كهربائيا و «44» مصعدا، وكما اشتملت الخطة على إتاحة وتهيئة الساحات الخارجية بمساحة «131.924» مترا مربعا والخدمات المرتبطة بها، من دورات المياه البالغ عددها «2586» دورة وأكثر من «1131» مرفقا للوضوء، بما يتماشى مع الأعداد المعتمدة خلال موسم حج هذا العام.
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