مراجعة ضوابط الصيد البري

عقد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لمراجعة ضوابط الصيد البري المستدام بالمملكة، ورشة العمل الثالثة تحت عنوان «مناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة العربية السعودية » التي تستهدف الجهات المعنية ونخبة من الصيادين والمهتمين بالحياة الفطرية لاستطلاع آرائهم وإشراكهم في مناقشة ضوابط الصيد. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن ورشة العمل تهدف إلى تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية الذي يتبناه المركز منذ تأسيسه لضمان تحقيق الأهداف وتحقيق الرؤية الطموحة للإستراتيجية الوطنية للبيئة، عبر توفير الممكنات وإشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن حماية البيئة واستدامتها.



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