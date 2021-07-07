وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارئ لحج هذا العام

أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مؤكدًا أن المديرية العامة للدفاع المدني أكملت استعداداتها لموسم حج هذا العام تماشياً مع الخطة العامة للطوارئ التي تم إعدادها تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام، ويتم تنفيذها بمتابعتهما ودعمهما في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع المهيأة لسكن الحجاج واشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.
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