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وزير الداخلية يعتمد خطة الطوارئ لحج هذا العام

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اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية.

أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مؤكدًا أن المديرية العامة للدفاع المدني أكملت استعداداتها لموسم حج هذا العام تماشياً مع الخطة العامة للطوارئ التي تم إعدادها تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام، ويتم تنفيذها بمتابعتهما ودعمهما في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وبين الفريق العمرو أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على جميع المنشآت والمواقع المهيأة لسكن الحجاج واشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية وتوفير كل ما يلزم للمحافظة على السلامة العامة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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