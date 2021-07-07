السعودية | إعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي

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حققت الوزارة رغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك وفق ما توفر لدى الوزارة من موارد وإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لجائحة كورونا، ووفق المفاضلة المعلنة مسبقاً، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال نظام نور، وذلك حرصاً من الوزارة على ضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل 1443هـ، ضمن سعيها لسد الاحتياج التعليمي.

وتدرس الوزارة القيام بإجراءات نقل إلحاقية لمَن تقدموا العام الحالي، وذلك بعد استكمال بعض التعديلات والترتيبات للقطاعات التعليمية، وتقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لبعض المعلمين والمعلمات في مجالات مطلوبة؛ لتعظيم الاستفادة المثلى منهم في تسديد الاحتياج التعليمي، وتوفير فرص أكبر لهم في عملية النقل الخارجي.

وأكدت وزارة التعليم أنها تعتز بالمعلمين والمعلمات، كما أنها تثق كل الثقة في تقديرهم للمصلحة التعليمية، وحرصهم على رسالتهم السامية مع طلابهم، وبمجهوداتهم السخية في كل الظروف لخدمة الوطن وبناء جيل المستقبل، متمنيةً الصحة والسلامة للجميع.