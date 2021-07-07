شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين زمن الاستجابة.. ربط مركبات الإسعاف بالإشارات الضوئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير مبادرة آلية ربط مركبات الإسعاف بالإشارات الضوئية، بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، وتهدف لحل المشاكل التي يتعرض لها الإسعاف في الحالات الطارئة وأوقات الذروة.

كما بحث «الجبير» خلال اجتماعه بأمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة عبدالله الراجحي، أمس، مشروع تحسين زمن الاستجابة لمركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر عبر استخدام التقنية، ومن بينها مبادرة آلية ربط مركبات الإسعاف بالإشارات الضوئية.

الطريق الآمن

وشمل النقاش إمكانية تخصيص أرض لإنشاء حلبة لرياضة السيارات من قِبل الأمانة، ذات معايير عالية في الأمن والسلامة، وفق خطة مدروسة في آلية الإنشاء والاعتماد.

وأشار «الجبير» خلال الاجتماع إلى أهمية دور الأمانة في تنفيذ مبادرة الطريق الآمن، والتي تهتم بتفعيل الآليات اللازمة لحث مُلاك محطات الوقود على الالتزام بمتطلبات ومواصفات وزارة النقل للوصول للهدف المنشود من المبادرة.

كما نوّه إلى مستجدات مناطق عبور المشاة واستكمال الجسور التي أنجزتها الأمانة ونفذتها بنسبة 100%، بناء على توصيات لجنة السلامة المرورية، وهي: جسور مشاة بطريق الأمير محمد بن فهد، وطريق خادم الحرمين الشريفين، وطريق الملك خالد.

الحالات الطارئةمن جانبه، ذكر أمين عام لجنة السلامة المرورية أن النقاش شمل مبادرة آلية ربط مركبات الإسعاف بالإشارات الضوئية، وهي الآن في طور التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة والتي ستكون حلًا لبعض المشاكل التي يتعرض لها الإسعاف في الحالات الطارئة وأوقات الذروة، أما فيما يتعلق بحلبة السيارات فإنه سيتم تشكيل فريق عمل من أمانة اللجنة وأمانة المنطقة الشرقية للبدء في العمل وتحديد موقع الحلبة والمساحة ومكوناتها، والمواصفات التي ستخدم شريحة كبيرة من الرياضيين والمهتمين برياضة السيارات والشباب.

وقال إن الهدف من الحلبة هو تحقيق الأمان عند ممارستها بأقصى درجات الأمان، وتطبيق الإجراءات الضرورية لحماية الممارسين في الحلبة وجمع المهتمين في حلبة واحدة تكون مظلة لهم تنطلق منها فعاليات مختلفة.

الدراجات الناريةونوه «الراجحي» خلال الاجتماع بجهود الأمانة في إلزام مواقع الدراجات النارية بالالتزام بشروط السلامة ومتابعة التنفيذ من قِبل البلديات، إذ تم إدراج الاشتراطات وقيم الغرامات المقررة على المخالفين لإجراءات السلامة المرورية في العقود الجديدة مع المستثمرين، مختتمًا بطرح فكرة

الـ(park&ride) ومناقشتها وإمكانية تطبيقها بتخصيص أراضٍ لتنفيذ الفكرة المطروحة.

حضر الاجتماع من الأمانة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، ووكيل الأمين لشؤون البلديات محمد الصفيان، ووكيل الأمين المساعد للتعمير م. زكي العمران، ومدير عام هندسة النقل والمرور م. مازن الزهراني، ومن لجنة السلامة المرورية م. سعد الظاهر، وم. فارس القحطاني.

100 % نسبة تنفيذ جسور المشاة

إلزام مواقع الدراجات النارية بشروط السلامة

إدراج غرامات المخالفين في العقود الجديدة مع المستثمرين