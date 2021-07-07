شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. 5 مخالفات بمراكز التجميل والنوادي النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الشرقية بالشراكة مع بلدية محافظة الخبر وفرع وزارة الرياضة ، حملة رقابية مشتركة على المشاغل ومراكز التجميل والنوادي الرياضية النسائية، أول أمس، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 مخالفات صحية، تمثلت في عدم وجود شهادة صحية لإحدى العاملات، وتدني مستوى النظافة العامة بالمنشأة، وعدم وجود تهوية كافية داخل الصالون، وسوء نظافة الفرش وأدوات العناية بالأظافر، وسوء تخزين أدوات النظافة، وتحرير مخالفتين للإجراءات الاحترازية تمثلت في عدم حصول إحدى الموظفات غير المحصنات على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR كل فترة سبعة أيام لإثبات خلوها من الإصابة بالفيروس، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي في صالة التدريب.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة الشرقية مطلق الجلعود، أن الحملة جاءت إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، وبمتابعة من مدير عام صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي.

وأوضح أن صحة الشرقية نفذت جولات تفتيشية مكثفة خلال الفترة الماضية على المحلات التجارية ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، ومن ضمنها الجولات الرقابية للفرق النسائية التي نفذت أول أمس، بمراكز التجميل والصالات الرياضية النسائية بمحافظة الخبر؛ للتأكد من امتثالهم للإرشادات والتدابير الوقائية.

من جهتها، أكدت بلدية محافظة الخبر استمرار جولاتها الرقابية يوميًا بمناطق مختلفة سواءً على الصالونات النسائية أو النوادي الرياضية النسائية، مشيرة إلى متابعتها المنشآت غير المتقيدة بالإجراءات الاحترازية، التي تم إشعارها ومخالفتها مسبقًا؛ للتأكد من تصحيح أوضاعها بعد الإشعار والمخالفة.