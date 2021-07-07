الجاسر: نستهدف مضاعفة حركة النقل الجوي 3 مرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتعلقة بقطاع الطيران تتضمن مضاعفة حركة النقل الجوي ثلاث مرات.

إصلاحات:

واستعرض الوزير خلال مقابلة خاصة مع “العربية”، الإصلاحات التي تتعلق بالنقل السككي التي شملت ربط مدن مكة وجدة والمدينة من خلال قطار سريع طوله 450 كيلومترًا.

وأفاد الجاسر بأن الإستراتيجية تشمل في المستقبل ربط شرق المملكة وغربها والربط بالموانئ، إضافة إلى الربط مع الشبكة الخليجية.

استثمارات:

وأضاف الجاسر أن المملكة ستستثمر 550 مليار ريال في قطاع النقل بحلول نهاية العقد الحالي، منها 35% إنفاقًا حكوميًّا والباقي من القطاع الخاص، في مسعى لجعل السعودية مركزًا عالميًّا للنقل والخدمات اللوجستية.

يأتي ذلك في إطار إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود برنامجًا للتنويع الاقتصادي لتقليص اعتماد المملكة على إيرادات النفط، عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يوم الثلاثاء الماضي.

شارك الخبر