الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

5 طرق للإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف في مكان غير مخصص

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أنها تتلقى كافة البلاغات عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف.

5 طرق للتبليغ:

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك 5 طرق للتبليغ وتشمل موقع النيابة العامة الإلكتروني، وخدمة معكم عبر منصة أبشر، والشكاوى الإلكترونية داخل السجن، والتقدم مباشرة لإبلاغ أقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة، والهاتف المباشر 0118400000.

آلية الإبلاغ:

ولفتت إلى أنه يمكن الإبلاغ مشافهة أو كتابة أو إلكترونيًّا وفقًا للقنوات المخصصة لذلك، وفي ضوء هذا ينتقل عضو النيابة العامة المختص فور علمه، ويُجري الموجب النظامي في هذا الشأن، ولكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، أن يبلغ النيابة العامة.

وتابعت أنه على عضو النيابة العامة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يُجري التحقيق، ويأمر عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، ويحرر محضرًا بذلك، يُرفع للجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

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