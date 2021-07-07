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أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%، مشيرةً إلى أنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء".
وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الولايات المتحدة أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل (خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي jcpoa)، مؤكداً أن بلاده حددت طرقاً أكثر فاعلية وإنتاجية للتعامل مع القضية.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 12:30 AM
"برايس" أكد أن واشنطن أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل الشاملة الخارجية الأمريكية: قرار إيران إنتاج اليورانيوم "خطوة مؤسفة إلى الوراء"
أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%، مشيرةً إلى أنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء".
وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الولايات المتحدة أظهرت استعدادها للعودة إلى خطة العمل (خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي jcpoa)، مؤكداً أن بلاده حددت طرقاً أكثر فاعلية وإنتاجية للتعامل مع القضية.
، الخارجية الأمريكية: قرار إيران إنتاج اليورانيوم "خطوة مؤسفة إلى الوراء" ،
المصدر : الخليج 365
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