، رغم قيود السفر.. الجواز السعودي في المرتبة الـ71 عالميًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُسمح لحامله بدخول 79 دولة من دون تأشيرات مسبقة

احتل جواز السفر السعودي المرتبة الـ71 عالميًّا في النصف الأول لعام 2021 لمؤشر أقوى جوازات السفر العالمية من بين 116 دولة حول العالم.

ووفقًا لمؤشر "Henley & Partners" فإن ترتيب الجواز السعودي مستمر في مرتبة أكثر من جيدة، خاصة مع استمرار أزمة كورونا، والقيود المفروضة على السفر الدولي في جميع أنحاء العالم.

ويصنف المؤشر، الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول اليها بدون تأشيرة مسبقة؛ إذ يسمح جواز السفر السعودي لحامله بدخول 79 دولة دون تأشيرات مسبقة.

وتأتي هذه التصنيفات أيضًا في وقت كانت فيه صناعة السفر هي الأكثر تضررًا على مستوى العالم وسط جائحة فيروس كورونا "Covid-19" المستمرة.

وجاءت اليابان وسنغافورة وألمانيا وأمريكا وبريطانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية وهولندا والنمسا وفرنسا في المراكز العشرة الأولى؛ إذ يمكن لحاملي هذه الجوازات الدخول إلى 193 دولة بدون تأشيرات مسبقة.

في حين احتل الجواز السوري والعراقي والأفغاني المراتب الثلاثة الأخيرة في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم.