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ألقت السلطات الهندية القبض على 14 شخصاً، قاموا بعملية احتيال كبيرة، أوهموا بها المواطنين بأنهم يوفرون لقاحات فيروس كورونا، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، تم إنشاء 12 مركزاً للقاحات في أرجاء مدينة مومباي، في الأشهر الماضية، تبين لاحقاً أنها عمليات كبرى للاحتيال على السكان، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".
وقدمت المراكز اللقاحات "الوهمية"، التي كانت عبارة عن مياه البحر في حقنة، إلى أكثر من 2500 شخص في مومباي.
ووجهت السلطات تهم "القتل" و"التآمر الإجرامي"، و"الاحتيال"، إلى 14 شخصاً كانوا مسؤولين على تلك العمليات.
وقال فيشال تاكور، وهو مسؤول في شرطة مومباي: "الأطباء كانوا يستخدمون مياه البحر المالحة لحقن المرضى. الأطباء كانوا يحصلون على شهادات اللقاح، والحقن، والأدوات، من أحد المستشفيات".
وسجلت الهند بحسب بيانات وزارة الصحة، 34703 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتجاوز مجموع الإصابات حاجز 30 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند من جراء الفيروس بعد تسجيل 553 وفاة جديدة، حسبما نقلت "رويترز"، ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 403 آلاف شخص.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 12:34 AM
قبضت على 14 شخصاً متهمين بالاحتيال على السكان بمومباي"مياه بحر في حقنة".. السلطات الهندية تعتقل مروجي اللقاحات الوهمية
ألقت السلطات الهندية القبض على 14 شخصاً، قاموا بعملية احتيال كبيرة، أوهموا بها المواطنين بأنهم يوفرون لقاحات فيروس كورونا، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، تم إنشاء 12 مركزاً للقاحات في أرجاء مدينة مومباي، في الأشهر الماضية، تبين لاحقاً أنها عمليات كبرى للاحتيال على السكان، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".
وقدمت المراكز اللقاحات "الوهمية"، التي كانت عبارة عن مياه البحر في حقنة، إلى أكثر من 2500 شخص في مومباي.
ووجهت السلطات تهم "القتل" و"التآمر الإجرامي"، و"الاحتيال"، إلى 14 شخصاً كانوا مسؤولين على تلك العمليات.
وقال فيشال تاكور، وهو مسؤول في شرطة مومباي: "الأطباء كانوا يستخدمون مياه البحر المالحة لحقن المرضى. الأطباء كانوا يحصلون على شهادات اللقاح، والحقن، والأدوات، من أحد المستشفيات".
وسجلت الهند بحسب بيانات وزارة الصحة، 34703 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتجاوز مجموع الإصابات حاجز 30 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند من جراء الفيروس بعد تسجيل 553 وفاة جديدة، حسبما نقلت "رويترز"، ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 403 آلاف شخص.
، "مياه بحر في حقنة".. السلطات الهندية تعتقل مروجي اللقاحات الوهمية ،
المصدر : الخليج 365
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